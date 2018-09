Princezna Anna podle tradice nepodává ruku. Královna to nedodržuje

Princezna Anna připomíná svou prababičku, královnu Marii, která proslula lpěním na starých tradicích a způsobech. „My nikdy nepodáváme ruku,“ tvrdí princezna Anna v dokumentu Queen of the World. V něm vzpomíná na pravidlo královské etikety, které sama královna v sedmdesátých letech začala porušovat.



„Myšlenkou toho pravidla je, že si nemůžete potřást rukou s každým. Já se toho držím, ale všimla jsem si, že jiní ne. Nemám právo tvrdit, že je to špatně, ale myslím si, že původní koncept byl takový, že je to očividně absurdní začít si se všemi potřásat rukou. Zkrátka to ani není možné. Zdá se, že poslední dobou se z našich setkání stává cvičení v potřásání rukou místo procházky před veřejností,“ pronesla princezna Anna.

Potřásání rukou si oblíbili i princové William a Harry, které v tom následují i jejich manželky neurozeného původu. Princezna Anna je také velkou odpůrkyní moderních technologií a velmi nelibě nese, když před ní lidé vytahují mobily a tablety a snaží si ji nejdříve vyfotit.

V tom jsou za jedno s královnou Alžbětou. Ta se roce 2014 svěřila s tím, že jí v dnešní době mobilů velice chybí oční kontakt. Celý trend selfie fotografování jí připadá podivný. Královně je velice nepříjemné, když se při veřejných setkáních před jejím obličejem místo lidských tváří okamžitě objeví desítky mobilních telefonů, napsal magazín Tatler.

Princeznu Annu považují od její rané dospělosti za jednu z nejpracovitějších členek královské rodiny. Věnuje se charitativní a humanitární činnosti a je patronkou více než dvou set dobročinných organizací. Mezi ně patří například pomoc hluchoněmým lidem. Návštěvami nemocných lidí se proslavila princezna Diana. Již dávno před ní se mu ale věnovala i Anna.

Ta se velice často účastní akcí, které mají pomoci vybrat co nejvíce peněz na dobročinné účely. Princezna Anna od roku 1970 aktivně pracuje například pro Save the Children, nebo pro vlastní nadaci The Princess Royal Trust for Carers, kterou iniciovala v roce 1991.