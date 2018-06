Prince z pohádky napadl žárlivec

FOTOGRAFIE ZDE

Důvodem k útoku byla podle něj žárlivost. V pátek slavil s kamarády v centru Prahy. "Potkal jsem známé, s holkama jsem popíjel drinky a mezi nimi byla i jedna, jejíž přítel si mě zřejmě už tam vyhlédl," vzpomíná herec.

O víkendu relaxoval v Krkonoších a netušil, že za pár hodin bude populární štěstí z pekla doopravdy potřebovat.

"V pondělí večer jsem měl schůzku u botelu Albatros, dlouho jsem seděl v autě, pak jsem vystoupil a v tu ránu na mě vystartoval. Chytil mě pod krkem, nadával mi do cikánů a mlátil mě," líčí herec sled událostí. "Nechtěl jsem se prát. Ani nemůžu, protože na rozdíl od něj, nesu za následky zodpovědnost... Snažil jsem se ho uklidnit. Bylo jasné, že moc dobře ví, kam udeřit i jak se bránit, zkrátka, že se nepere poprvé. Nepůsobil, že by si chtěl porozumět. Jednal v afektu. Druhý den mi volala ta jeho slečna, omlouvala se za něj a dozvěděl jsem se, že ten muž vlastní v Praze velké obchody."



S naraženým nosem a monoklem ho nyní čeká natáčení nekonečného televizního seriálu Ulice, v němž ho diváci uvidí od konce ledna jako učitele tělocviku a biologie. Jako v pohádce i jako v životě, se ani tady nevyhne milostné zápletce.



"Jestli lékaři mé zranění posoudí jako ublížení na zdraví s dlouhodobými následky a nemohl bych kvůli němu natáčet, budu se soudit o náhradu škody, ať se konečně naučí odpovídat za následky," uvažuje Šimůnek.



Sedmadvacetiletý herec natočil kromě pohádky Z pekla štěstí například hlavní roli ve dvoudílném televizním filmu anglické produkce A Good Murder. Nyní má před podpisem smlouvu s americkou producentskou firmou Dream Works. O jaký film půjde, to zatím tají.