Prince Williama trápí vypadávání vlasů

16:16 , aktualizováno 16:16

Teprve devatenáctiletý princ William, v pořadí druhý následník britského trůnu, má potíže s padáním vlasů. Oblíbenému idolu dívčích srdcí tak hrozí osud všech Windsorů - předčasná lysina na (zatím) nekorunované hlavě. "Trochu ho to šokovalo," citoval nedělník News of the World jednoho nejmenovaného přítele britské královské rodiny.