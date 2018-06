Prince randí s karibskými dvojčaty

Dal se totiž dohromady s vokalistkami, které mu dělají pěvecké křoví na turné. "Jezdí s ním po koncertech už několik let. A v Londýně ho doprovázely nejen na jevišti, ale dělaly mu společnost i v hotelu," cituje internetový server FemaleFirst zdroj blízký zpěvákovi.

O naprosto identických sestrách se toho příliš neví. Odmítají prozradit svoji skutečnou identitu, nejsou známá jejich jména, vystupují pouze jako Twinz. Obě také tají, zda jde s Princem pouze o chvilkovou záležitost, nebo jejich románek bude pokračovat i po skončení turné.

"Prince je do nás blázen. Je to člověk, který se rád obklopuje krásnými ženami. Tak proč mu neudělat radost?" tvrdí Twinz. "Je to zvíře, jeho kostýmy jsou dokonalé. Navíc je s ním neuvěřitelná legrace."

V minulosti zpěvák tíhnul k řadě známých krásek, včetně Carmen Electry z Pobřežní hlídky. Byl také dvakrát ženatý. Nyní je na světovém turné a v Británii ho během léta čeká jednadvacet vystoupení.