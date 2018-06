Prince je obviněn ze sexuálního násilí

Výše odškodného, které by měl Prince zaplatit, není v žalobě uvedena, ale předpokládá se, že půjde o miliony dolarů.



Prince a Charlene se seznámili v roce 1991 v jednom hollywoodské baru. V té době bylo Charlene osmnáct a zpěvákovi dvaatřicet let.



"Řekl mi, že sexuální vztahy bere velmi vážně. Pokládal se za Mesiáše a tvrdil, že kdo s ním spí, ten je s ním jedno tělo. Na jeho přání jsem se musela obléknout do jeho šatů," vypověděla Charlene.



Také tvrdí, že v jeho domě bylo několik speciálních místností, kde se pořádaly velmi zvláštní večírky. V místnostech byly klece, biče a řetězy. Několik místností prý tam bylo proto, aby se Prince mohl se svými milenkami setkávat jednotlivě.



"Naše milostné hrátky si, stejně jako s jinými ženami, nahrával na video. Nutil mě dívat se na nahrávky, na nichž byl natočen, jak souloží s jinými ženami. To mě velmi zraňovalo," praví se dále v žalobě.



Friendová také vypověděla, že Prince byl velmi náladový. "Někdy byl velmi hodný, ale častěji bylo jeho chování velmi drsné. Mnohdy mě vyhodil z postele a přikázal mi, abych se vyspala někde jinde. Chtěla jsem odejít, ale to mi nedovolil. Říkal, že patřím jenom jemu. Když jsme se rozešli, vyhrožoval mi, že se se mnou vypořádá takovým způsobem, abych nemohla patřit jinému muži."



Zpěvákovi advokáti tvrdí, že "tvrzení Charlene Friendové jsou lživá". Také se ukázalo, že na své "utrpení" se Charlene rozpomněla až poté, co na ni podal žalobu Prince. Zpěvák byl pobouřen tím, že dala do aukce věci, které ji kdysi daroval, a chtěl jí v tom zabránit soudním rozhodnutím.