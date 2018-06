Prince Jackson vypovídal u soudu: Otec měl z pořadatelů turné hrůzu

Šestnáctiletý Michael Joseph "Prince" ve středu vypověděl, že jeho otec se před smrtí na chystaný návrat na pódia velmi těšil, ale tlak spojený s přípravou turné těžko snášel.

Soudu řekl, že otec chtěl mít více času na zkoušky a absolvoval několik skličujících hovorů s pořadateli. Někdy pak údajně propukl v pláč. "Oni mě zabijí," řekl prý po jedné takové konverzaci.

Prince rovněž připustil, že nikdy u podávání léků otci nebyl. Jackson se prý během přijímání léků od Murrayho zamykal v pokoji. "Bylo mi 12. Předpokládal jsem, že měl zajistit, aby tatínek zůstal zdravý," řekl Prince.

Jackson zemřel na předávkování anestetikem propofol, které používal s Murrayho vědomím jako uspávací prostředek. Murray si v současné době za neúmyslné zabití 'krále popu' odpykává čtyřletý trest vězení.

Žalobu na AEG Live podala jménem Jacksonových tří dětí - Prince, čtrnáctileté Paris a jedenáctiletého Blanketa - zpěvákova matka Katherine.

Děti Michaela Jacksona s tetou LaToyou Katherine Jacksonová

Na firmě chce vysoudit odškodné v přepočtu zhruba 795 miliard korun. Takový by mohl být podle žaloby zisk z Jacksonovy umělecké a reklamní aktivity, pokud by zpěvák nezemřel.

Podle žalující strany se firma snažila za každou cenu připravit zpěváka na návratové turné This Is It bez ohledu na nalomené zdraví jednapadesátiletého umělce. Proto údajně firma najala lékaře Conrada Murrayho, jenž podal zpěvákovi 25. června 2009 smrtelnou dávku léků.

Společnost se hájí tím, že doktora najal sám Jackson.

Michael Jackson na autentické nahrávce pořízené šest týdnů před smrtí

VIDEO: Michael Jackson na autentické nahrávce pořízené šest týdnů před smrtí