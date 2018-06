Princ William zbožňuje sexy Beyoncé

Zpěvačkou byl při setkání letos v červenci nadšený i jeho otec princ Charles, který Beyoncé při neformálním setkání řekl, že ji William zbožňuje.

"Oba mí synové poslouchají vaše album a myslím, že Will by vás rád poznal," pronesl při rozhovoru s Beyoncé princ.

"Zrudla jsem ve tváři a nemohla jsem tomu uvěřit. Jsem si jistá, že William neuvěří, že mi jeho otec něco takového řekl. Jsem si jistá, že bude mít Charles doma trable, až se to William dozví," řekla zpěvačka novinářům.

Podle listu The Sun měl William naplánováno shlédnout vystoupení Beyoncé před několika dny v Glasgow. To ale na poslední chvíli zrušil kvůli povinnostem ve škole. Tento týden už ale společně se čtyřmi kamarády podle vlastních slov zpěvačku v akci určitě uvidí.

"William se s ní chce po představení setkat v zákulisí. Velice se na to těší," řekl zdroj blízký následníkovi trůnu. Na schůzku se těší i Beyoncé, která je svým královským obdivovatelem nadšená.

"Jsem z toho dojatá a zároveň celá rozechvělá, když na to pomyslím. Will je velice hezký muž," komentovala to stále slavnější Beyoncé, která minulý týden v Edinburghu na vyhlašování cen hudební stanice MTV získala cenu v žánru rhythm&blues za sólové album Dangerously In Love.