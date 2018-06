Princ William vezme Kate do USA, navštíví i Beckhamovy

Princ William vezme svoji manželku Kate do Ameriky. Jejich návštěvu potvrdil královský palác. "Vévoda a vévodkyně z Cambridge navštíví Kalifornii v červenci, po své cestě do Kanady," píše se v prohlášení.

Jejich první zámořská cesta bude právě do Kanady, kam odletí 30. června, pak zamíří do slunečné Kalifornie, kde stráví tři dny, od 8. do 10. července.

Novomanželé by měli v USA navštívit i fotbalistu Davida Beckhama a jeho manželku Victorii.

Princ William už Spojené státy navštívil soukromě, tohle však bude jeho první oficiální návštěva. Pro jeho choť Kate to bude ale úplná premiéra, v Americe ještě nikdy nebyla.

Pár by měl údajně navštívit i své přátele Davida a Victorii Beckhamovy, kteří také byli na královské svatbě. Podrobnosti ohledně cesty ale palác nezveřejnil.