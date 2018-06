Princ William týden po svatbě zachraňuje životy

Princ William byl členem posádky vrtulníku RAF, který povolali do akce. Šestačtyřicetiletý muž se zranil po pádu na hoře Tryfan. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Bangoru. Jeho dva kolegy odvedli záchranáři do údolí.

Podle BBC se princ William zúčastnil i záchranné akce, při niž ve středu pomohli sedmdesátiletému důchodci, který dostal v horách infarkt. Po jeho převezení do nemocnice se posádka vrátila na pomoc ještě čtveřici mužů, z kterých jeden měl závrať.

Zatímco princ William pracuje, z Kate je žena v domácnosti.

Kate, vévodkyně z Cambridge, se zatím stará o společnou domácnost. Po náročných záchranných akcích určitě padne vhod oddech na líbánkách, které si novomanželé užijí na Seychelách ještě v květnu. Pak je čeká oficiální návštěva Kanady, odkud zamíří do USA. Pro Kate to bude její první návštěva Spojených států.