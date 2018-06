Princ William stráví líbánky na Seychelách, na podzim opustí manželku

Místo líbánek měl vybrat princ William a Kate tak překvapit. Ta mu jen poradila s tím, že si přeje aktivní odpočinek v místě, kde je hodně teplo. Ve hře údajně byly ostrovy Velkého bariérového útesu v Austrálii, řecký ostrov Korfu, ostrov Mustique v Karibiku, Jordánsko, Sicílie či Keňa, kde William požádal Kate o ruku.

Nakonec to ale vyhrály Seychely. Noc ve zmíněné rezidenci novomanžele vyjde v přepočtu na téměř 109 tisíc korun. Líbánky stihnou ještě v květnu a budou si užívat 10 dní.

Královský pár si pro líbánky vybral Seychely

Podle deníku Daily Mail luxusní vila mimo jiné zahrnuje i bazén či soukromé zahrady. Novomanželé přiletí vrtulníkem z Mahé, největšího ostrova souostroví, kde leží hlavní město Seychelských ostrovů Victoria.

Princ William se ale ještě před líbánkami vrátí do práce. Už v úterý bude sloužit coby pilot vojenského záchranného vrtulníku. Kate se ale musí smířit s tím, že ji manžel na podzim opustí. Odvelí ho na vojenskou operaci na Falklandách a Kate tam s ním nemůže. Bude tak sama dva a půl měsíce.

Princ William pracuje jako pátrací a záchranný pilot

"Je to pro Kate docela tvrdá rána. Vědí o tom už několik týdnů, ale Kate byla velmi naštvaná, když se to dozvěděla. Je to dost nehezký začátek jejich manželství," píše The Sun.

William ale nechce mít mezi vojenskými kolegy žádné výjimky, a proto Kate nemůže očekávat ani žádné zvláštní návštěvy.