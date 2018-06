Princ William si jde na vysokou užívat

Šestnáctitisícové městečko St. Andrews ve Skotsku je na nohou. Říjnem počínaje se totiž stane dočasným domovem prince Williama, který na zdejší univerzitě bude studovat dějiny umění.Mladý Sir ze všeho nejvíc touží splynout s davem a být "normálním" řadovým studentem. Vzhledem k jeho původu a královskému protokolu se mu to však zřejmě nepodaří. "Chtěl bych prostě studovat a užívat si," představuje si následující čtyři roky života devatenáctiletý William. Stále věří, že rozruch kolem něj se brzy uklidní. "Všichni si na mne zvyknou a začnu je nudit," doufá urostlý blonďák s plachým pohledem. Ve snaze nevybočovat si dokonce prosadil i bydlení na koleji společně s ostatními spolužáky. I kdyby však veřejnost princi umožnila být obyčejným studentem, nikdy se obyčejným studentem v pravém slova smyslu stát nemůže. Devatenáctiletý William Arthur Philip Louis je totiž vnukem britské královny Alžběty II., synem následníka trůnu prince Charlese a sám pak druhým v pořadí na britskou korunu. Skutečnost, že je dědicem britského trůnu, a navíc velmi pohledným mladíkem, z něj k tomu všemu dělá jednu z nejžádanějších partií na světě. Za osobní ochranu studujícího prince Williama si policejní úřady ve Skotsku žádaly zvláštní rozpočet ve výši 114 tisíc liber (téměř 6,3 mil. korun). To je víc než dost důvodů.Univerzita v St. Andrews byla založena v roce 1411 a dnes je součástí přibližně šestnáctitisícového města. Je nejstarší univerzitou ve Skotsku a třetí nejstarší ve Velké Británii. William zde bude po čtyři roky studovat obor dějiny umění, mezi studijní předměty patří například britský nábytek, architektura, italská renesance nebo moderní umění. Aby měl dostatek času na studium, zprostil ho otec všech povinností, které by jinak měl od svých osmnáctých narozenin zastávat. Nemusí se účastnit otevírání nemocnic ani charitativních akcí. Jindy poklidná škola pocítila princovu přítomnost ještě dřív, než se vůbec objevil. V okamžiku, kdy královský dvůr oznámil, kde William hodlá studovat, vzrostl zájem o univerzitu v St. Andrews o neuvěřitelných 44,4 procenta. Zatímco loni se hlásilo ke studiu 6379 uchazečů, letos přišlo díky Williamovi 9212 přihlášek. "Byli bychom rádi, kdyby zájem uchazečů souvisel se zvukem a kvalitou naší univerzity. Dobře si však uvědomujeme, že tomu tak není. Všechen rozruch způsobil náš nový student," říká prezident studentské rady Marcus Booth. Vedení školy i tak není nespokojeno - díky nebývalému zájmu mohla být mezi 1250 nováčky přijata řada studentů s vynikajícími studijními výsledky, a tudíž i předpoklady budoucí kariéry. William způsobil poprask i mimo zdi univerzitního městečka. Středověký St. Andrews zaznamenal díky mladému princi i nárůst cen realit! Nájemné zde činí v průměru 5600 korun, což je téměř dvojnásobek původní ceny. Vedení univerzity se proto rozhodlo, že do příštího školního roku vybuduje čtyři tisíce nových lůžek ve zdejší internátní škole.Williamova přítomnost a snaha zajistit mu co možná nejvěrnější zdání vlastního soukromí si vyžádala i mimořádná opatření ve vztahu k médiím. Nepsaný zákon univerzity zní: neposkytovat tisku žádné informace o Williamovi. Rektorát šel ještě dál, vydal jasná pravidla pro studenty. "Studenti byli varováni, aby neposkytovali tisku žádné historky z Williamova života. Kdo to udělá, může si hledat jinou školu," prohlásil ředitel univerzity dr.Brian Lang. Málokdo čekal, že zrada přijde de facto z Williamovy vlastní rodiny. Jen několik dní poté, co i poslední paparazziové opustili po dohodě s královskou rodinou univerzitu, natočil Williama štáb společnosti Ardent, kterou vlastní princ Edward, Charlesův bratr a Williamův strýc. Podle zpráv z Balmoralu je královna rozhořčena tak, že Edwarda bude stát hodně sil odvrátit hrozbu zavření svého televizního studia. Bylo zřejmé, že někdo dřív nebo později dohodu poruší, ale že to bude člen nejužší královské rodiny, Brity opravdu šokovalo. Vyšlo najevo, že Edwardův televizní štáb dokonce sliboval spolužákům za informace o Williamovi 50 liber. Edward nejprve tvrdil, že měl k natáčení povolení, ale tento smyšlený argument univerzita popřela. Později tvrdil, že štáb vlastně nenatáčel Williama. Nakonec se musel veřejně omluvit a odevzdat matce všechny natočené pásky ze St. Andrews. Očekává se však, že Edwardův počin bude mít ještě dohru. William je zkrátka magnetem a vždycky jím bude. Svědčí o tom i lednové zjištění bezpečnostních služeb, že na Williama bylo na univerzitě nastraženo odposlouchávací zařízení. Tím měly být monitorovány princovy telefonáty i používání e-mailové pošty a internetu. Britská tajná služba Mi5, která zařízení objevila, nesdělila, kdo zařízení mohl instalovat. Britská média však shodně podezřívají bulvární tisk.Dalším důkazem toho, že Williamovi nebude dopřáno užívat si normálního studentského života, je, že vzhledem ke svému postavení zřejmě nepřijme členství v žádném z univerzitních ani přidružených spolků. William sice neřekl, že se nestane členem žádného z klubů, vše tomu však nasvědčuje. Lze se jen dohadovat, zda za královskou zdrženlivostí je obava, aby princ nebyl spolky zneužit k jejich vlastní propagaci, nebo snaha vyhnout se jakémukoli politickému angažování. "Nechávám si otevřeny všechny alternativy," řekl princ a jednoznačně vyloučil jen členství v Kate Kennedy clubu, který si zakládá na odmítání členství žen. Britové už přišli s řadou spekulací. Jako největší favority označují Hudební společnost St. Andrews, Klub vodního póla a pak také horolezectví. Usuzují tak zřejmě z Williamových zálib. Wills, jak ho britský tisk občas familiárně přezdívá, miluje sport, a to ať už jako divák nebo aktivní hráč. Mezi jeho nejoblíbenější patří fotbal, ragby, tenis, plavání, lyžování, vodní pólo či veslování.Korunní princ stále více připomíná svou matku, tragicky zesnulou princeznu Dianu. "S každým dobře vychází a dokáže se smát sám sobě, když něco zkazí," říkají zasvěcení. A William je opravdu synem své matky. Její upřímná touha přiblížit se prostým lidem se zračí i v jeho očích. Wills nikdy nemohl okusit život mezi "normálními smrtelníky", o to více však touží získat tuto zkušenost. A Britové s radostí sledují, jak kráčí v Dianiných šlépějích. Princ se ve škole podepisuje William Windsor a odmítá oslovení Jeho královská Výsost. "William se rozhodl, že si v 18 letech nechce osvojit titul Jeho královská Výsost. Požádal také, aby ho lidé neoslovovali Sire a neklaněli se před ním," řekla mluvčí Paláce svatého Jakuba listu The Times. Spolužáci jej budou moci oslovovat křestním jménem. Nedávno byla za nadšeného ohlasu veřejnosti otištěna série fotografií, která zobrazuje korunního prince při práci. Na jednom snímku William klečí na kolenou, na rukou má žluté gumové rukavice a drhne záchodovou mísu, na jiných je zachycen, jak štípe dříví nebo si hraje na dýdžeje. Další body William získal během tzv. "gap year". Rok pauzy, kdy mladí lidé sbírají zkušenosti před nástupem na univerzitu, mladý princ strávil cestováním a účastí na různých prospěšných projektech, kde působil jako dobrovolník charitativních organizací. V odlehlé oblasti Patagonie pomáhal při stavbě domova důchodců a požární zbrojnice. Spal ve stanu, který si sám postavil, sám si vařil a chodil na společné záchody. Před odletem do Chile na tiskové konferenci uvedl, že na cestu ušetřil 5500 liber a získal také peníze na financování cesty pro jednoho chudšího chlapce. William si pochvaloval i práci na farmě v Gloucestershiru, kde dojil krávy. Vstával ve čtyři hodiny ráno, pracoval ve dvanáctihodinových směnách a dostával 3 libry a 20 pencí za hodinu.Drogy, sex a peníze?Přestože by si to královský dvůr zřejmě přál, William není jen svatoušek v dobře padnoucím obleku. Jako každý zdravý devatenáctiletý mladík miluje zábavu a krásná děvčata. Od své plnoletosti byl William spojován s nejednou blondýnkou, popovou hvězdičkou Britney Spearsovou počínaje a neteří amerického prezidenta George W. Bushe konče. Publicista Christoper Andersen ve své připravované knize Diana´s boys dokonce podotýká, že "William má pověst zkušeného sukničkáře". Podle něj čilý styk s příslušnicemi něžnějšího pohlaví vede William již od svých šestnácti let. Vzhledem k tomu, že si Wills nesmí zvát dámské návštěvy do Buckinghamského paláce, slouží mu k těmto účelům garsonka v blízkosti oficiálního sídla jeho otce prince Charlese. Rezervní klíče nemá k dispozici ani otec, ani členové jeho ochranky. Ať už jsou informace o princově sexuálním životě pravdivé či nikoli, více starostí dělají královské rodině zvěsti o drogách v následníkově okolí. Zjistilo se totiž, že pronikly nejen na kolej v Etonu, kde studoval, ale že závislosti na drogách propadli i Williamovi blízcí přátelé. Princ však popírá, že by byť jen experimentoval, stejně jako se brání nařčení, že začal kouřit cigarety.Po Dianině tragické smrti v srpnu 1997 se zbožná láska lidu přenesla právě na Williama. Princ, který je své matce fyzicky velmi podobný, je podle posledních průzkumů považován za druhého nejoblíbenějšího člena královské rodiny, hned po královně matce. Řada mladých Britů by dokonce Williama viděla na trůnu raději než jeho otce - věčného čekatele na královskou korunu, prince Charlese. Objevují se i názory, že kdyby Velká Británie byla republikou, měl by být William zvolen prezidentem. Podle historika Huga Vickerse je William jedinou nadějí britské monarchie. Zdědil prý všechny vynikající vlastnosti obou rodičů. "Je jejich dokonalým spojením. Má odzbrojující úsměv, kterým okouzlovala Diana, a smysl pro povinnost typický pro Charlese," tvrdí Vickers. V červnu 1996 časopis Time napsal: "Wills bude mít v nadcházejícím století značný vliv na formování monarchie." Vše nasvědčuje tomu, že se tato předpověď naplní.PRINC WILLIAM se narodil 21. června 1982 jako prvorozený syn britského následníka trůnu prince Charlese a lady Diany. Dnes je William druhým v pořadí na britský trůn. Jako král by přijal jméno William V. William je levák, absolvoval mateřskou školku paní Mynorsové, posléze soukromé školy Watherby a Ludgrove a následně prestižní střední školu v Etonu.