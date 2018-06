Princ William se nechal namalovat nahý

Akt princi darovala v den jeho čtyřiadvacátých narozenin. Královna Alžběta II. je však z uměleckého díla znechucena.

William slavil 21. června narozeniny v kruhu svých nejbližších, kam byla přizvána i přítelkyně Kate. Obraz vzbudil okamžitě pozdvižení, ačkoli se o klasický akt nejedná. William a Kate jsou na plátně sice nazí, choulostivé partie jsou ale před zraky všech chtivých očí skryty pod rouškou rudého hedvábí.

„Její Veličenstvo obraz ještě neshlédlo. Ale rádci už královně obraz popsali a ona vzkázala, že je to nechutné. Každý jistě tuší, že Kate a William spolu sdílejí lože, ale takhle napřímo to vyzradit celému světu a ještě to ukázat veřejnosti na obraze, to je za hranicemi slušnosti, které královna ctí,“ svěřil člen dvora novinářům z britského deníku Daily Star.

Alžběta si údajně zavolala Williama na kobereček a požádala ho, aby se svým intimním vztahem tolik neotvíral veřejnosti. Podle vládkyně britské monarchie totiž není vhodné, aby se budoucí král obnažoval před zraky poddaných. Vzpurný princ si však přesto obraz pověsil v ložnici. Tím dal babičce najevo, že nehodlá ustupovat její úzkoprsé morálce.

Malířku Kate potkal William během studií na filozofické fakultě St. Andrews University.