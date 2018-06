William roztrhal seznam svatebních hostů, ze 777 lidí nikoho neznal

"Byla to velmi skličující chvíle, když mi byl doručen seznam se 777 jmény a já ani Catherine jsme nikoho neznali," řekl William v dokumentu televize ITV1. Část rozhovoru v předstihu zveřejnil britský rozhlasový a televizní magazín Radio Times.

"Šel jsem k ní a řekl: 'Podívej, dostal jsem tady ten seznam a nikoho neznám. Co mám dělat?' A ona řekla: 'Zahoď to. Začni svými přáteli a pak tam přidáme ty, kteří tam musejí být. Je to tvůj den'," popsal William poradu s babičkou.

Britský zpěvák Elton John (vpravo) dorazil na svatební obřad do Westminsterského opatství s partnerem Davidem Furnishem. (29. dubna 2011) Fotbalista David Backham dorazil na svatební obřad do Westminsterského opatství s manželkou Viktorií. (29. dubna 2011)

Princ rovněž prozradil, že v noci před svatbou, která se konala loni 29. dubna, spal jenom hodinu, protože byl nervózní a venku už tábořily davy lidí.

Královna Alžběta II.

V rozhovoru také vyzdvihl moudrost své babičky. "Chtěl bych vzít všechny její zkušenosti, všechny její znalosti a strčit je do krabičky, abych po nich mohl kdykoli sáhnout," prohlásil William, který je druhý v následnické linii po svém otci princi Charlesovi.