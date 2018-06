Je celkem hlučný, ale moc hezký, říká princ William o synovi

"Musím říct, že jsem považoval práci u záchranného sboru za fyzicky a psychicky náročnou, ale péče o třítýdenní dítě je stejně náročná," řekl princ William. Svého syna George popsal velšanům, kteří ho přišli přivítat, jako "poměrně hlučného, ale velmi hezkého."

Kvůli dítěti prý zažili pár nocí beze spánku, ale postupně se to zlepšuje a malý princ už se tolik nebudí.

Princ William povídal místním o svém synovi.

Při svém vystoupení ve Walesu, kde slouží jako pilot RAF, ale také oznámil, že příští měsíc se svou službou skončí a celá rodina se přestěhuje do Londýna, kde budou žít v Kensigtonském paláci. Všem poděkoval za krásné přijetí v této části Velké Británie a vyjádřil lásku k ostrovu Anglesey, kde působil od roku 2010 a který pro něj a jeho ženu navždy zůstane prvním domovem.

Malý George už má taky jasno o své první zahraniční cestě. Rodiče ho chtějí příští rok vzít do Austrálie. Na oficiální návštěvě Austrálie byl sám William také už v devíti měsících. Princezna Diana tehdy trvala na tom, že vezme syna s sebou. Do té doby to tak nebývalo, když jela v roce 1953 do Austrálie královna Alžběta, nechala své malé děti doma a šest měsíců je neviděla.

William s Kate poprvé ukázali syna

