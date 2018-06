Obrovský šok z máminy smrti ve mně přetrvává dodnes, říká princ William

Tehdy Williama a jeho bratra přišel vzbudit otec s královnou. Zdrcující zpráva tak přišla uprostřed noci.

„Ten šok mě nikdy neopustí,“ sdělil William v rozhovoru se ženou, která ztratila oba své syny i manžela během několika dnů. Rozhovor je součástí nového dokumentu Mind Over Marathon a princ William se tento týden zúčastnil jeho soukromého promítání.

Williamovi bylo tehdy pouhých patnáct let. „Byl to obrovský šok. A stále ho cítím i dvacet let po smrti mojí matky,“ pokračoval.

„Lidé si myslí, že šok z takové zprávy nemůže přetrvat dlouho. Ale opak je pravdou. Je to tak neuvěřitelný okamžik a nikdy vás neopustí, musíte se jen naučit s tím žít,“ doplnil William, který po smrti matky cítil vztek, byl zoufalý a rozčílený.

Jen díky tomu, že dokázal plně projevit své emoce, se podle něj s tragickou událostí vypořádal dobře a nezanechala na něm žádné psychické následky. Velkou oporou mu navíc byl jeho otec a také se jako starší bratr snažil před princem Harrym dělat, že má situaci pod kontrolou.

„Jak jistě každý ví, zajímám se o mentální zdraví dětí, protože je to podle mě velmi důležité. Sám jsem si prožil situace, které pro mě byly po psychické stránce velmi těžké. Duševní zdraví by se nemělo podceňovat. A psychické problémy by se neměly brát na lehkou váhu,“ dodal.

Záběry z 5. srpna 1982. Princezna Diana chová dvoutýdenního Williama. Čekají ho křtiny v Buckinghamském paláci: