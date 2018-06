Prince Williama a Harryho z Hvězdných válek vystřihli, tvrdí herec Boyega

14:33 , aktualizováno 14:33

Pro britské prince to měl být filmový debut, přestože by je nikdo nepoznal. William (35) a Harry (33) si údajně zahráli v novém filmu Star Wars: Poslední z Jediů zamaskovaní coby Stormtroopeři. Natočená scéna ale ve filmu není, alespoň to tvrdí herec John Boyega (25). Palác účast princů nekomentoval.