George je rošťák a Charlotte andílek, prozradil princ William

„Je fantastické mít krásnou malou rodinu, jsem tak nadšený. Catherine odvádí jako matka úžasnou práci a jsem na ni velmi hrdý. Je to fantastické, Charlotte je andílek. Ale zároveň je to více o zodpovědnosti hlídat dvě děti, zvláště když je poblíž George. Je to malý rošťák,“ přiznal William.

Nevyloučil, že se jejich rodina ještě rozroste. „Právě se nám narodilo druhé dítě. Nikdy ale nevíte, co přinese budoucnost,“ dodal.

Princ William v pondělí začal pracovat jako pilot vrtulníku letecké záchranné služby. Vnuk královny Alžběty II., který už dříve působil jako pilot záchranné helikoptéry u britského Královského letectva (RAF), bude spolu s lékaři a zdravotníky působit na letišti v Cambridge.

Pro pacienty bude létat po celé východní Anglii. Sloužit by měl jako každý z jeho kolegů pilotů 9,5hodinové služby ve čtyřdenních intervalech, po kterých bude následovat stejně dlouhá doba volna.

„Mám pocit, že práce, jako je tato, mi pomůže udržet se nohama na zemi,“ uvedl William. Počítá však s tím, že v budoucnu bude muset nevyhnutelně čas strávený v práci omezit kvůli svým povinnostem, které má jako člen královské rodiny. Svůj plat, jehož výšku nezveřejnil, věnuje na charitu.

Začátkem července měla Charlotte křtiny: