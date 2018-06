Princ William popírá, že začal kouřit

9:53 , aktualizováno 9:53

Britský princ William rozhodně popřel zprávu jednoho listu, podle které se stal pravidelným kuřákem. Oznámil to princův mluvčí. Zkoušel to před několika lety, ale naprosto si to znechutil, řekl mluvčí. Princ William je synem prince Charlese a princezny Diany, jež přišla o život při automobilové nehodě, a po svém otci v pořadí druhým následníkem trůnu.