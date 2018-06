Princ William pomáhá na stavbě v Patagonii

Princ je ve skupině sta dobrovolníků a podle mluvčí projektu spí ve stanu, který si sám postavil, stejně jako ostatní účastníci. "Musí si taky sám vařit, nežertuji," dodala.William je v Chile pět dní a zatím se mu podařilo vyhnout se zájmu sdělovacích prostředků. Před odletem řekl na tiskové konferenci, že na cestu ušetřil 5500 liber a získal také peníze na financování cesty jednoho chudšího chlapce, s nímž se mělpotkat až v Chile.William je syn korunního prince Charlese a zemřelé princezny Diany. Je mu 18 let a od podzimu příštího roku začne studovat dějiny umění na skotské univerzitě Saint Andrews. Do té doby chce pracovat a cestovat, mimo jiné prý také do Austrálie.