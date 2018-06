Princ William skončí jako pilot, čeká ho charita a královské povinnosti

Vévoda z Cambridge pracuje coby pilot vrtulníku East Anglian Air Ambulance. Dvouletá smlouva u záchranné služby mu končí v březnu a podle britských médií si ji princ zřejmě už neprodlouží. Čeká ho totiž stěhování z Norfolku do Londýna, kde jeho syn princ George, jenž v létě oslaví 4. narozeniny, začne na podzim chodit do přípravného ročníku školy. Ještě před letním přesunem do Kenstingtonského paláce bude William zřejmě vypomáhat coby pilot na částečný úvazek.

Pak by se měl začít naplno věnovat královským povinnostem. Podle listu The Sunday Times na prince nikdo z královské rodiny nevyvíjel tlak, aby se vzdal práce pilota. Rozhodl se tak sám, protože vzhledem k jeho nástupnictví by k tomu jednou stejně muselo dojít.

William se bude více věnovat charitativní práci, řešení problémů bezdomovectví či duševního zdraví a ochraně životního prostředí. Také jeho manželka Kate by měla více pracovat pro nadaci Royal Foundation, kterou založila s Williamem a jeho bratrem Harrym. Přibudou jí i další patronáty.

Královna Alžběta II. (90) se na konci roku 2016 vzdala 25 patronátů v různých národních organizacích a ty postupně přecházejí na další členy královské rodiny. Kate například převezme patronát nad tenisovým a kroketovým klubem ve Wimbledonu a William by měl dostat na starost welšský ragbyový svaz.

Princ v roce 2011 jako druhý pilot vrtulníku zachraňuje námořníky: