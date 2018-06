Princ William pase po Joss Stone

Ostatně po dubnovém rozchodu s Kate Middletonovou nemá zřejmě nic lepšího na práci. Záminku k údajně hodinovým telefonátům má obstojnou - vzpomínkový koncert na počest jeho matky, princezny Diany, který se odehraje 1. července na londýnském obřím stadionu ve Wembley. Eltonovi Johnovi, který rovněž ve Wembley vystoupí, rozhodně denně nevolá.

Joss navíc v poslední době neměla na muže štěstí - expřítel Beau Dozier prodal detaily jejich vztahu tisku, na základě čehož se nechala dvacetiletá zpěvačka slyšet, že "se asi budu muset stát lesbičkou. Každá holka chce nějakej vztah a já dva roky žádnej neměla. No a podívejte, jak to pak dopadlo."

A uznejte sami - nechat se sbalit dědicem trůnu je jaksi jednodušší, než přijímat lichotky od... třeba... bulvárního pisálka, že. Podle britského deníku Daily Mirror pojí Williama s Joss úzké přátelství, posílené nekončícími debatami o tom, zda-li Joss zazpívá oblíbené Dianiny písničky.

Zatím vedou písně Under Pressure od Queen a You Had Me od Tiny Turner. Mimochodem, na stadionu ve Wembley měl princ William původně oznámit zásnuby s Kate Middletonovou. Vlastně by stačilo, aby neměnil plán. Může pouze změnit slečnu.