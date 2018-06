VIDEO: Princ William slaví třicetiny, život pod drobnohledem zvládá

Sympatického prince, který je druhý v nástupnické linii za svým otcem Charlesem, by mnoho Britů vidělo raději na trůnu rovnou po Alžbětě II.

Přízeň veřejnosti mu zajistilo soucitné chování po vzoru jeho matky, tragicky zesnulé princezny Diany, kterou William připomíná i vzhledem. A také patrně šťastná volba životní partnerky, vévodkyně Kate, která ke dvoru zapadla lépe než Diana.

Na svět přišel jako William Arthur Philip Louis 21. června 1982, rok po svatbě svých rodičů. V osmi letech jej poslali na internátní školu v Berkshire a v roce 1995 přešel na prestižní Eton.

Princ William se svými rodiči (14. prosince 1983) Princ William (první zprava) s rodiči a bratrem Harrym (19. srpna 1995)

V té době se jeho rodiče rozešli a v roce 1997 Diana tragicky zahynula při autonehodě v Paříži. Mnoha Britům utkvěl v paměti smutně smířený výraz ve tváři obou malých princů na pohřbu oblíbené Diany.

Eton opustil William s jedničkami. A přestávkový rok mezi střední školou a univerzitou strávil na cestách, pochodoval s armádou v Belize a pracoval jako mezinárodní dobrovolník v Chile.

V Patagonii pomáhal při stavbě domova důchodců, učil místní děti angličtinu a roznášel poštu do zapadlých končin. Také se střídal s ostatními při uklízení v táboře. Snímky budoucího britského krále, jak umývá záchod, obletěly celý svět. Ale nejvíc ho údajně bavil krátký pracovní pobyt na mléčné farmě v jihozápadní Anglii.

Absolutorium na nejstarší skotské univerzitě St. Andrews v roce 2005 udělalo z Williama jednoho z nejvíce akademicky vzdělaných členů celé královské rodiny. Pak se připojil k bratrovi Harrymu na výcvik na Královské vojenské akademii v Sandhurstu.

Kate Middletonová a princ William v roce 2005

Ve vztahu s o půl roku starší Kate se v roce 2007 na pár měsíců rozešli, aby se za čas znovu dali dohromady a William pokračoval v práci pro charitu a v armádním výcviku. V roce 2010 také podnikl první zámořskou cestu jako oficiální zástupce královny do Austrálie a na Nový Zéland.

Vloni v dubnu se s Kate vzali v prastaré westminsterské katedrále svatého Petra za asistence stovek hostů z celého světa a stamilionů lidí u obrazovek. Prsten si vyměnili devět let poté, co se seznámili na univerzitě St. Andrews ve Skotsku.

Na svatbě Williamovi podle jeho vlastních slov scházela matka. "Byla to jedna z chvil od její smrti, kdy jsem si pomyslel, že by bylo úžasné, kdyby tu mohla být. Myslím, že by se jí to moc líbilo," svěřil se nedávno v rozhovoru pro televizi ABC.

Od sňatku jsou mladí královští manželé většinou spolu a Kate se neobjevuje na veřejnosti bez Williama. Vloni v létě byli na návštěvě v Kanadě, společně se hodně angažují v charitě.

Po zkouškách na kapitána, které složil letos v květnu, velí William pátracím a záchranným operacím britského vojenského letectva RAF. Začátkem roku zase strávil šest týdnů na politicky citlivé misi na Falklandských ostrovech v období zvýšeného napětí mezi Argentinou a Británií.