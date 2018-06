Princ William: Byl jsem smutný, že máma nemohla být na svatbě

"Bylo to poprvé od její smrti, kdy jsem si říkal, že by bylo fantastické, kdyby tady byla, a jak smutné je, že to neuvidí," řekl princ William v rozhovoru pro televizi ABC.

Následník britského trůnu věří, že by si princezna Diana s jeho manželkou rozuměla a byla by na novomanžele hrdá.

"Jsem velmi smutný, že nikdy neměla šanci potkat se s Kate," prohlásil princ, který se prý před svým velkým dnem psychicky připravoval na to, že tam jeho matka nebude. Nechtěl se totiž během obřadu rozplakat.

Williamův mladší bratr princ Harry, který mu byl za svědka, je ale přesvědčený, že se matka na ně dívala z nebe. "Myslím si, že měla nejlepší místo ze všech," prohlásil Harry.

Princ William v rozhovoru také prozradil, že s manželkou plánují rodinu a okomentoval neustálé spekulace o těhotenství Catherine. "Je docela divné číst o tom, ale snažím se tím netrápit," dodal William.