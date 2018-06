Princ William musí na svátky do služby, snoubenka Kate bude s rodiči

Jako budoucí princezna, jíž se stane 29. dubna 2011 sňatkem s Williamem, má Kate Middletonová právo trávit svátky v Sandringhamu s britskou královnou Alžbětou II. Královský protokol totiž nařizuje, že s královnou smějí Vánoce v Sandringhamu trávit jen její přímí příbuzní. Ti si smějí přivést maximálně své snoubenky, nikoli přítelkyně bez tohoto statusu.

Kate podmínku splňuje. Nesměla by ji tam ale navštívit vlastní rodina. A protože kvůli službě u RAF nebude v Sandringhamu ani princ William, rozhodla se Kate strávit Vánoce naposled se svou matkou Carole a otcem Michaelem.

Princ William v britském Královském letectvu

Je to na dlouhou dobu poslední příležitost. Příště by svátky mohla s rodiči trávit jedině jako královna. "Je tradicí, že královští snoubenci a snoubenky tráví Vánoce v Sandringhamu. Ale William pracuje pro RAF a Kate nechce být sama v královské rodině. Její příbuzní nejsou v Sandringhamu vítáni, což znamená, že do doby, než se stane královnou, má letos poslední šanci strávit sváty se svou rodinou," potvrdil magazínu Now zdroj z Buckinghamského paláce.

I když Britové dávají princi Williamovi jako budoucímu králi přednost před princem Charlesem, sám William prohlásil, že vládu by měl převzít jeho otec. Kate Middletonová si tak na královskou korunu zřejmě ještě počká.