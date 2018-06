Máma mi i po letech chybí každý den, přiznal princ William

„Jako čtyři chlapi budete muset spolu více mluvit, v tomto nejsme moc dobří. Je to klasický příklad toho, kdy je třeba hodně mluvit. Čas zahojí všechny rány. Vím, jak se cítíte, mně moje matka stále chybí každý den, a to je už skoro 20 let od doby, co zemřela. Důležité je mluvit o tom jako rodina. Je v pořádku cítit smutek, že vám chybí,“ řekl William čtrnáctiletému Benovi Hinesovi a jeho bratrům, jímž loni v červnu zemřela matka na rakovinu.

Ben trpící částečným autismem má dva starší bratry Thomase (20) a Richarda (24). Ti princi řekli, jak jim v hospici po smrti matky pomohli konzultacemi a muzikoterapií. Jejich otec Gary (48) zase přiznal, že měl problém mluvit se syny o smrti své ženy Alexandry.

Princ před odchodem rodinu poprosil, aby mu všichni slíbili, že se budou spolu bavit. „Slibuji, pane,“ odpověděl mu Thomas Hines.

Williamovi bylo 15 let, když princezna Diana 31. srpna 1997 tragicky zahynula při autonehodě v Paříži. Jeho mladší bratr Harry nedávno také mluvil o ztrátě matky. Prý lituje, že o tom nebyl schopný mluvit už dřív.

„Opravdu lituji, že jsem o tom nemluvil,“ prohlásil Harry na charitativní akci nadace Heads Together na podporu duševního zdraví, jejíž je spolu s vévodkyní Kate patronem. „Je v pořádku, že trpíte, ale jen pokud o tom mluvíte. Není to slabost. Slabost je mít problém a neuvědomovat si ho a neřešit ho.“

Záběry z 5. srpna 1982. Princezna Diana chová dvoutýdenního Williama. Čekají ho křtiny v Buckinghamském paláci: