Kate zářila v šatech za 16 tisíc, s Williamem se chystají do Indie

Vévodkyně z Cambridge je známá tím, že má v oblibě britské návrháře. Ráda ale vzdá hold také návrhářům ze země, do níž cestuje. Když s princem Williamem letěla do Austrálie a na Nový Zéland, do šatníku zařadila kousky od tamních designérů.

Nyní na banket s Indy a Bhútánci zvolila modré šaty Mary Illusion s puntíky od indické návrhářky Salomi. Jejich cena je v přepočtu 16 tisíc korun. Kate na večeři podle listu Daily Mail prozradila, že miluje pálivou kuchyni, čímž je ta indická pověstná. Její manžel ale s ostrými a kořeněnými jídly hodně bojuje.

William a Kate čeká nabitý program začínající v Bombaji, kde si s dětmi z ulice zahrají kriket. Čeká je také charitativní gala s hvězdami Bollywoodu.

V plánu mají také návštěvu národního parku. Navštíví i Tádž Mahal v Agře. Před mauzoleem, které patří mezi sedm novodobých divů světa, v roce 1992 pózovala Williamova matka princezna Diana. Královská dvojice i v případě turné po Austrálii navštívila místa, kde předtím byli Diana s Charlesem (více zde).

V Bhútánu se pak vévoda a vévodkyně z Cambridge potkají s králem Jigme Khesar Namgyel Wangčhungem a jeho manželkou, jimž přezdívají „Will a Kate Orientu“, a kteří nedávno oslavili narození prvního potomka (více zde).