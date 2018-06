Princ William je z britské královské rodiny nejoblíbenější

11:06 , aktualizováno 11:06

Nejpopulárnějším členem britské královské rodiny je princ William, naopak za naprosto nemožnou považují Britové Sophii, čerstvou manželku prince Edwarda. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění, které zveřejnil londýnský list News of the World. V anketě, kterou uspořádal institut Mori, měli přitom respondenti známkovat příslušníky královské rodiny od jedničky do desítky. Jednička znamená "naprosto neužitečný", kdežto desítka "vynikající".