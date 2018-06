Princ William dal snoubence prsten po své matce, mnoho párů chce kopii

Firma Natural Sapphire teď vyřizuje záplavu žádostí o kopii prstenu. Podle šéfa firmy Michaela Arnsteina kolem "královského" zásnubního prstenu vypuklo doslova šílenství.

"Jak jste si všimli, je to zásnubní prsten mé matky, takže samozřejmě má velký význam pro mě, tak jako má Kate, a je jedině dobře, že ti dva se dali dohromady, aby bylo jisté, že na moji matku nebude dnes zapomenuto," řekl korunní princ William.

Samotnou princovu snoubenku prsten dojal. "William je pravý romantik. Měli jsme báječnou dovolenou v Africe a bylo to velmi poklidné, nesmírně romantické a velmi, velmi soukromé," uvedla Kate Middletonová k zásnubám.

Toho, že ji čeká podobný osud jako Williamovu matku Dianu, se nebojí. "Je to docela skličující výhled, ale doufejme, že to všechno správně vezmu do svých rukou a zvládnu. William je úžasný učitel a doufejme, že mi bude schopen pomáhat, já se na to opravdu těším," komentovala Kate budoucí titul a status britské princezny.

Británii zatím zachvátila svatební horečka. Média spekulují o místě, kde proběhne obřad. Podle královských zdrojů se snoubenci rozhodují mezi katedrálou sv. Pavla a Westminsterským opatstvím.

Svatba nebude tak nákladná a okázalá, jako byla před 30 lety ta prince Charlese s lady Dianou. Starosta Londýna Boris Johnson proto nabídl snoubencům k hostině londýnskou radnici. "Pokud chtějí místo v centru města za dobrou cenu a s výhledem na londýnské památky, tak radnice je ideálním místem," prohlásil.

Náklady na svatbu v době krize, kdy zemi čekají velké rozpočtové škrty, by měla podle protimonarchistické skupiny Republic zaplatit královská rodina. Mluvčí prince Charlese ujistil, že "oba snoubenci si jsou vědomi ekonomické situace, v jaké se země nachází".

Deník The Guardian připomněl, že William není králem a zatím ani následníkem trůnu, a tak jeho sňatek nebude oficiální státní událostí. Podle zasvěcenců je velmi pravděpodobné, že princ Charles zaplatí ze svého podstatnou část nákladů, podobně jako královna osobně uhradila Charlesovu druhou svatbu s Camillou v roce 2005.

William a Kate se seznámili už před devíti lety a dlouholetá známost jí vynesla přezdívku Waitie Katie (Čekající Katka). Podle prince jedním z důvodů čekání byla snaha dát jí čas, aby si zvykla na královské prostředí, a měla možnost "vycouvat", kdyby tlak byl pro ní příliš velký. "Snažil jsem se poučit z minulosti," řekl William v televizním rozhovoru.

Kate a William spolu žili už jako studenti a udivilo to mnohem méně lidí, než by tomu bylo před 30 lety, dodal list. "Vzhledem k tomu, jak skončila tři z posledních čtyř manželství na dvoře Windsorů, také jen málo lidí očekává - na rozdíl od minulosti -, že tento příběh bude mít automaticky šťastný konec. Ale oba vypadali, že se spolu opravdu cítí dobře a strávili spolu spoustu času, což Charles a Diana neudělali," uzavřel The Guardian.