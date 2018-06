VIDEO: S autosedačkou jsem to trénoval, prozradil princ William

Princ William si vysloužil obdiv za to, jak byl suverénní při odvozu svého syna George z porodnice.

"Musel jsem trénovat. Měl jsem hrozný strach, že to nějak pokazím, že vypadne nebo se dveře nezavřou pořádně, takže jsem si to se sedačkou vyzkoušel předem, ale jen jednou," prozradil William, který se také rozhodl svou rodinu sám odvézt, což prý považoval za důležité, i když se to tak dřív nedělalo.

Ukázat malého prince celému světu mu prý problém nedělalo. "Byli jsme z něj tak nadšení, že jsme ho chtěli ukázat každému, kdo ho chtěl vidět. Jako všichni čerství rodiče, kteří jsou tak šťastní, že mohou ukázat svoje dítě a říct, že je nejkrásnější a nejlepší."

V rozhovoru také znovu zopakoval, že by si s manželkou nejvíc přáli, aby syn George víc spal, a přirovnal ho k jeho strýci.

"Je to trochu rošťák. Připomíná mi mého bratra," řekl William.