Princ William chce tetování, bojí se ale přítelkyně

Princ William mluvil o svém záměru s kamarády z námořnictva. Mimo jiné se svěřil, že by si rád dal vytetovat něco velkého na záda, třeba jako David Beckham, který má na zádech anděla. Realisticky však usoudil, že by to jeho Kate velmi rozčílilo.



Princ William a Kate Middletonová

Jak uvádí list The Sun, britský následník trůnu se k tomuto přání přiznal kolegům z HMS Iron Duke. Na této lodi teď sloužil dva měsíce a v Karibiku chytal pašeráky drog. "Spousta z nás má nějaké tetování. Bylo na první pohled vidět, jak to Williama fascinuje. Ptal se, jestli to bolí, a chtěl vědět, co si myslíme o nápadu dát si něco vytetovat na záda od jednoho ramene ke druhému. Nemysleli jsme si, že by to bral vážně, ale on tvrdil, že by rád nějaké velké tetování, něco jako má Beckham. Tvrdil, že jediné, co mu v tom brání, je jeho přítelkyně. Nejspíš by si myslela, že vypadá jako dělňas," uvedl jeden z jeho kolegů.

Kdyby se William dal potetovat, nebyl by prvním členem královské rodiny, který to udělal. Tak například král Edvard VII. si dal v roce 1862 na Středním východě vytetovat jeruzalémský kříž.