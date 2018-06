Princ William byl přistižen ve sprše s krásnou Němkou

Svlékání z neoprenových obleků a pobyt pod sprchou jsou na snímcích sice poněkud zamlženy, nicméně znalci soudí, že se po Williamově boku objevila půvabná německá blondýnka, kterou charakterizují nejen úsporné bikinky, ale také postava topmodelky - Natalie Hicks-Loebbeckeová ze známé bankéřské rodiny. S tou se ostatně William objevoval i v loňském létě.

O senzační záběry se Currie ochotně podělil s veřejností, když inkriminované snímky nabídl britskému deníku News of the World, jenž je s chutí otiskl. Pochopitelně, k nelibosti královského dvora, jež je o to větší, že pobyt v luxusním hotelu doporučila Williamovi právě věčná milenka jeho otce, prince Charlese, Camilla Parker-Bowlesová.

Currie dostal za snímek stotitisícovou částku. Hněv královské tiskové rady však nelze penězi vyčíslit. Sám Buckinghamský palác čelí dalším výstřednostem provinilého prince tím, že mu jako místo letního odpočinku nabídl čerstvě renovovaný zámek na skotské Vysočině. I v něm má William k dispozici nejednu sprchu...