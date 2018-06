Princ William bude novinářem

Prozatím stál pětadvacetiletý syn prince Charlese pouze na druhé straně barikády, kde mu nezbývalo nic jiného než útrpně snášet mnohdy nelichotivé řádky novinářů informující veřejnost o ryze osobních záležitostech královské rodiny. Nyní bude všechno jinak, princ se totiž stane jedním z nich. Nastupuje do britského deníku jako elév a jeho články s autorským označením William Waleský si bude moci přečíst celý svět.

Důvod? Chce se podívat do zákulisí mocných médií a získat tak zkušenosti, aby později, když zasedne na britský trůn, dokázal tyto poznatky využít ve svůj prospěch. Jméno deníku ještě oficiálně nezaznělo, ale v úvahu přichází pouze ty nejznámější britské tituly, jako jsou The Times, Daily Telegraph nebo Guardian. Naposled zmiňovaný deník princovo rozhodnutí hodnotí velmi pozitivně. "Je to od něj skvělý nápad, nahlédnout pod pokličku médií, a zároveň jen další důkaz toho, že se na své příští posláni připravuje skutečně důkladně.“

Na Saint Andrews University ve Skotsku vystudoval William dějiny umění a zeměpis. Poté zahájil důstojnickou průpravu a nyní jej po absolvování služby u královských leteckých sil čeká v dubnu novinářská praxe. Vypadá to, že princ nenechává opravdu nic náhodě. Chybí už jen ekonomické a právní vzdělání a William bude moci rozhodovat o všem se znalostí věci.