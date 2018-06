Snad mi konečně přestane vyjídat lednici, žertuje princ William o Harrym

„Já osobně doufám, že to bude znamenat, že se bude držet dál od mé lednice a přestane mě vyjídat, což dělal posledních pár let,“ prohlásil o zasnoubení Harryho princ William na návštěvě Finska.

Pak vážněji prohlásil, že má z bratra a nastávající švagrové samozřejmě radost. „Jsem za oba rád a přeji jim hodně štěstí,“ dodal.

Podobně se již předtím vyjádřila princova manželka Kate (35). „S Williamem jsme moc nadšeni, je to skvělá novinka. Pro každý pár je to šťastné období. Přejeme jim to nejlepší a doufáme, že si to užívají,“ prohlásila vévodkyně z Cambridge během návštěvy londýnského Foundling Museum.

Britský princ Harry a americká herečka Meghan Markle oznámili zasnoubení 29. listopadu 2017, o ruku ji ovšem Harry požádal už začátkem měsíce v Londýně (Ani mě nenechala domluvit, prozradil detaily žádosti o ruku princ Harry).

Královský palác pak oznámil, že svatba mladšího z princů bude v květnu 2018. Dvojice si vybrala kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Harryho babička, královna Alžběta II. (91), dala k pořádání svatby na hradě svolení. Náklady na ceremonii zaplatí královská rodina.

Manželé budou žít v domě Nottingham Cottage, který je součástí areálu Kensingtonského paláce. Žije tam i William s Kate a jejich dětmi Georgem (4) a Charlotte (2). Ještě před Harryho svatbou by se měl narodit třetí potomek vévody a vévodkyně z Cambridge.

