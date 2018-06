Kate vrací úder a žertuje: William by potřeboval tupé z alpaky

William a Kate během třetího dne návštěvy Austrálie zhlédli například stříhání ovcí. Setkali se také s místními chovateli. Podle Daily Mail si Kate neodpustila žertík na adresu svého manžela, když jí jedna z vystavovatelek ukázala vlnu z alpaky, která měla podobnou barvu jako řídnoucí vlasy Williama.

"Řekla, že by si jich měl dát trochu na hlavu. Ukázala na něj a prohlásila: Potřebuješ to víc než já. On se zasmál," cituje britský list Lyn Creganovou.

William a Kate navštívili tradiční Královskou velikonoční výstavu bez svého syna George, který zůstal doma s chůvou. Pár si prohlédl několik stánků a pozdravili přihlížející.

Odpoledne pak navštívili nemocné děti v hospici a zbytek dne strávili na slunné australské pláži, kde si Kate zaběhala.

Vévodkyně měla na sobě šaty australské značky Zimmermann, které velikonočně naladěným pozorovatelům připomínaly vaječnou skořápku.

Den předtím navštívili pohoří Modré hory, které leží západně od Sydney. Kate měla oblečené modrobílé šaty značky Diane von Furstenberg, které se na internetu staly senzací a za osm minut se vyprodaly (outfity Kate na Novém Zélandu najdete zde). Hitem se stal také baťůžek malého prince George ve tvaru klokana.

Princ William je se svou rodinou na třítýdenní návštěvě u protinožců. V plánu mají mimo jiné ještě prohlídku sydneyské zoologické zahrady či výlet k věhlasné červené Ayersově skále v australské buši.