William a Kate vybrali pro křtiny prince George fotografa hvězd

Výběr fotografa potvrdil Kensingtonský palác, kde princ George se svými rodiči, princem Williamem a jeho ženou Kate, bydlí.



"Jason Bell je uznávaným portrétním fotografem a jeho snímky se objevily v mnoha předních světových publikacích," uvádí se v královském prohlášení.

Čtyřiačtyřicetiletý Bell pochází z Londýna a fotografoval mezi jinými muzikanta Paula McCartneyho, fotbalistu Davida Beckhama a herce Daniela Craiga, Johnnyho Deppa a Nicole Kidmanovou.



Manželka prince Williama Kate se synem odchází z porodnice. (23. července 2013)

Kromě křtu by měl fotografovat i první skupinový portrét za více než 100 let, který zachytí čtyři generace britské královské rodiny. Na snímku by měl být George, jeho otec prince William, dědeček princ Charles a prababička královna Alžběta II.

Podrobnosti křtu zatím nebyly oznámeny. Neví se, kdo byl pozván, ani kdo bude kmotrem či kmotrou. Jisté je, že křest bude trvat asi 45 minut a vykoná ho v kapli Chapel Royal ve Svatojakubském paláci v centru Londýna arcibiskup z Canterbury Justin Welby.

V této kapli se Alžběta I. modlila před tím, než Angličané v roce 1588 porazili španělské loďstvo, zde v roce 1649 přijal svátost oltářní před svou popravou král Karel I. a kde si v roce 1840 královna Viktorie vzala prince Alberta. V této kapli byla také vystavena rakev Williamovy matky, princezny Diany, před jejím pohřbem v roce 1997.

Také Williama v srpnu roku 1982 pokřtil tehdejší arcibiskup z Canterbury Robert Runcie v nejužším rodinném kruhu v Buckinghamském paláci.

Budoucí následník britského trůnu se narodil letos 22. července. Je prvním dítětem vévody a vévodkyně z Cambridge.