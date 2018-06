Princ William a Kate Middletonová si řeknou své ano 29. dubna 2011

Vdavekchtivé Britky trpí Přestože celá Británie nebude moci dospat dne, kdy si mladý princ William vezme svou snoubenku, najdou se i tací, které jejich sňatek přímo děsí. Noční můrou je především pro tisíce britských nevěst, které si svůj velký den rezervovaly právě v období, kdy svatební zvony budou znít královské rodině - zcela jistě vědí, že by tento obřad zruinoval význam jejich vlastního velkého dne. Vrásky má ze svatby prince Williama i monacký princ Albert II., který se 2. července bude ženit s bývalou olympijskou plavkyní Charlene Wittstockovou. Svatba monacké šlechty jen stěží může konkurovat významu a slávě Williamovy veselky. "Pokud jejich svatební den bude v můj svatební den, nevím, co bych pak dělala. Vím, že celá moje rodina a hosté by chtěli totiž sledovat v televizi jejich obřad. Navíc toho dne mám být princeznou já a teď bych měla konkurovat skutečné princezně," svěřila britskému listu Daily Telegraph osmadvacetiletá Anna Whitcombová z Londýna, kterou deník zastihl při zkoušce svatebních šatů. Pro londýnské nevěsty je Williamova svatba opravdu pohromou. Centrum města bude toho dne plné policistů, všude budou probíhat kontroly a dopravní kolaps je téměř jistotou.