Měsíc do svatby: William se rozloučil se svobodou, Kate vybrala dorty

Princ William mnohé překvapil, když si loučení se svobodou odbyl už měsíc před svatbou. Byl to ale poslední volný víkend, který urozený ženich měl. Ty následující mu zaberou předsvatební přípravy a povinnosti v armádě.

Princ Harry (vlevo) a William

Party pro svého bratra a jeho přátele naplánoval princ Harry a vše promyslel do posledního detailu. Bulvární novináři byli v pohotovosti připraveni vyrazit kamkoli, protože jediná jistota byla, že se rozlučka uskuteční mimo Londýn. Měli ale smůlu. Žádné bližší informace se jim zjistit nepodařilo.

"Mohu potvrdit, že se Williamova rozlučka se svobodou uskutečnila. Byla to ale naprosto soukromá záležitost," řekl mluvčí princovy oficiální rezidence.

Podle deníku Daily Telegraph odjelo asi 20 nejbližších přátel prince na víkend na venkov do soukromého sídla jednoho z princových kamarádů, kde si užili pánskou jízdu. Mezi pozvanými byl i Williamův spolužák ze základní školy Thomas van Straubenzee. "Opravdu lituji, ale musím zachovat tajemství. Doufám, že chápete," řekl van Straubenzee po návratu.

Dorty budou dva

Snoubenka prince Williama zatím svou rozlučku se svobodou neměla. Je plně zaměstnána přípravami na svatební den. Vybrala hned dva dorty. První bude vícepatrový, ovocný, zdobený bílou polevou a šlehačkou. Na jeho konečném designu se chce nevěsta sama podílet. Cukrářku Fionu Cairnsovou prý požádala, aby se na dortu objevilo na 16 různých druhů květů a listů. Mezi nimi svatební růže jako symbol štěstí, ale také dub a žalud, které představují architektonické prvky v místnosti, kde se dort objeví. Nepřehlédnutelná bude konvalinka symbolizující štěstí či břečťan jako symbol věčné lásky.

Cukrářka Fiona Cairnsová připravuje dekorace na svatební dort

Druhý dort bude čokoládový. Ten si objednal William od firmy, která britské královské rodině dodává sladkosti desítky let a její majitel slibuje, že dort Williamovi připomene dětství.

Kočár nahradili autem

Svatba prince Willama se bude v mnohém podobat svatbě jeho otce prince Charlese z roku 1981. V několika případech se ale moderní snoubenci odklonili od tradice. Poprvé pojedou nevěsta a ženich na obřad do Westminsterského opatství v automobilech. Veřejnost ale o tradiční jízdu kočárem nepřijde. Po obřadu odjedou novomanželé do Buckinghamského paláce v landauru, čtyřmístném otevřeném kočáře, který byl vyroben v roce 1902 pro korunovaci krále Edvarda VII. Pro případ deště je připraven skleněný, zastřešený kočár z roku 1881.

Za jejich kočárem budou následovat další dva se svědky a družičkami, za nimi pojede kočár s královnou Alžbětou a jejím manželem princem Philipem. Na konci průvodu pojede kočár, v němž bude princ Charles s chotí Camillou a rodiče Kate Middletonové.

Svatební šaty jsou tajné

Časový harmonogram svatby 29. dubna 10:30 Královna a další členové královské rodiny se shromáždí v Buckinghamském paláci

10:50 Kate Middletonová nasedne do auta se svým otcem a pojede do Westminsteru

11:00 Ve Westminsterském opatství začne svatební obřad

12:00 Novomanželé nasednou do kočáru a pojedou okružní cestu Londýnem

12:30 Uskuteční se slavnostní hostina v Buckinghamském paláci

13:30 Princ William a jeho žena Kate vyjdou na balkon, kde se před zraky tisíců lidí políbí. Nad hlavou jim přitom přeletí letka RAF

15:30 Skončí recepce a bude pauza

19:00 Začne se podávat večeře pro 250 hostů, kterou pořádá princ Charles a po ní bude zahájen ples

Čtyři týdny před svatbou neutichají spekulace o tom, co si Kate Middletonová oblékne. Šaty zůstanou zřejmě tajemstvím až do posledního dne. Britská média však upozorňují na to, že šaty budou mít zřejmě velikost 32 místo 38, protože nevěsta velmi zhubla. Jisté není ani to, co si oblékne princ William. Dosud se předpokládalo, že by se měl u oltáře objevit v modré uniformě britského Královského letectva. Vzhledem k tomu, že byl ale povýšen na plukovníka irské gardy, mohl by mít rudou plukovnickou uniformu.

Po svatbě bude ke stažení záznam

Britská společnost Decca Records, která zveřejnila záznam svatby prince Charlese v roce 1981 a pohřeb princezny Diany v roce 1997, bude prodávat nahrávku v řádu hodin od skončení a oficiální album svatební slavnosti vydá 5. května.

Album bude obsahovat brožuru s programem obřadu, čtení, sliby, hymny a požehnání včetně hudby. "Díky digitální technologii jsme schopni celosvětové distribuce téměř ihned, bude to nejrychleji vydané album takového významu v historii," říká David Joseph, šéf firmy Universal Music UK.

K hudebníkům, kteří již potvrdili vystoupení na slavnosti, patří sbor Westminsterského opatství, sbor Královské kaple, Londýnský komorní orchestr a trubači Královského letectva a kavalerie. Sbory bude dirigovat James O´Donnell, orchestr povede hudební ředitel a hlavní dirigent Christopher Warren-Green.

Očekává se, že svatbu budou sledovat stovky milionů lidí, a společnost Decca předpovídá, že se album umístí na dobrém místě v digitálních hitparádách po celém světě. Zatím není ohlášena aktivní účast žádných popových zpěváků na obřadu.

Britská pošta vydala známky

Ke královské svatbě vznikly i poštovní známky, které měsíc před ní představila britská pošta. Prodávat se ale začnou na jejích pobočkách až 21. dubna, tedy v den narozenin Williamovy babičky, královny Alžběty II. Na známkách jsou oficiální zásnubní fotografie, které pořídil 25. listopadu fotograf Mario Testino.

Princ William už byl dvakrát na britských známkách. Byl na sérii známek vydaných v srpnu 2000 ke stým narozeninám královny matky a o tři roky později se stal prvním členem královské rodiny, k jehož 21. narozeninám byla vydána pamětní známka.

Dvě známky na aršíku jsou v hodnotě 1,1 libry a dvě jsou určené pro zásilky první třídy a mají hodnotu 41 pencí.