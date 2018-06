Princ William a jeho žena Kate jsou teď manželé Mountbatten-Windsorovi

Potomci královny Alžběty II. dědí královské příjmení Windsor a s ním i příjmení jejího manžela prince Philipa.

Občanská jména ale členové královské rodiny používají jen výjimečně, při formálních příležitostech. Princ William si ale může vybrat nové jméno, když se stane králem.

Jeho oficiálním oslovením je nyní Jeho královská výsost vévoda z Cambridge, hrabě ze Strathearnu a baron z Carrickfergusu.

Kate bude oslovována Její královská výsost vévodkyně z Cambridge, hraběnka ze Strathearnu a baronka z Carrickfergusu.

Princ ovšem doufá, že se vyhne osudu posledního držitele titulu vévoda z Cambridge, který se stal obětí skandálu, když se oženil z lásky s neurozenou ženou.

Cambridge bylo horkým favoritem

V královské rodině je běžné, že panovník jejím členům nabízí nejméně jeden titul, když se vdávají a žení. Očekávalo se, že Williamovi královna nabídne vévodství a Cambridge bylo horkým favoritem. Mohl ale ještě být vévoda z Clarence či vévoda ze Sussexu.

Kdyby princ tituly odmítl, zůstal by Jeho královskou výsostí princem Williamem z Walesu. Ale jeho manželka by byla Jeho královská výsost princezna William z Walesu. Nemohla by být princezna Catherine, protože není princezna podle rodu.

Vévodství v Cambridge bylo vytvořeno v roce 1664 a poprvé bylo uděleno druhému synovi katolického krále Jakuba II. Ale titul v průběhu staletí čtyřikrát "vymřel", když jeho držitelé zemřeli bez dědiců.