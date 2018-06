Princ prý močil na na zeď tureckého pavilonu a nadával redaktorům Bildu

Princ, jehož chotí je monacká princezna Caroline, "včera (v neděli) několikrát telefonicky napadl představitele redakce Bildu v Hannoveru a vyhrožoval mu, a to natolik neslušným a nestoudným způsobem, že vedení redakce považuje za nutné proti princi podat žalobu", sděluje dnes list na první straně. Deník informuje, že Ernst-August volal do redakce šestkrát, současně Bild čtenářům předkládá "nejšťavnatější" výroky, které princ na adresu redaktora pronesl, aniž by ale jakkoli zpochybnil zprávy, které o jeho chování na Expu přinesl list o den dříve.Bild v sobotu informoval, že princ dal při příjezdu na světovou výstavu - kam zavítal u příležitosti národního dne Monaka na Expu 2000 - zastavit svou limuzínu, aby se vymočil, a to na zeď tureckého pavilonu.Poslanec německého parlamentu Cem Ödzemir, který je tureckého původu, prince již od soboty "jménem všech Turků" vyzývá, aby se za tento prohřešek "veřejně kál". Aristokrat, patřící k příslušníkům nejčelnější evropské rodiny, na to ale zatím nereagoval, připomíná dnes agentura AFP.