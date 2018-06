Princ Philip není u Harrods vítaným hostem

Podle mluvčího Buckinghamského paláce je al Fayedovo rozhodnutí důsledkem upadajících obchodních vztahů mezi královskou rodinou a obchodním domem Harrods, jemuž princ Philip letos v lednu po více než 40 letech odňal titul svého dvorního dodavatele. Nyní se tedy majitel Harrods rozhodl, že už nebude dvorním dodavatelem ani královny a jejího syna Charlese. "Královna ani princ Charles už několik let nic u Harrods nekoupili, bylo by tedy zcela zavádějící a pokrytecké vystavovat i nadále královský erb," řekl al Fayed a oznámil, že do konce léta odstraní všechny královské znaky.

Navzdory tomuto vysvětlení se oznámení egyptského milionáře al Fayeda všeobecně dává do souvislosti s jeho loňským obviněním prince Philipa. Královnin manžel se podle něj podílel na tajném spiknutí, které vedlo ke smrtelné nehodě al Fayedova syna a princezny Diany.