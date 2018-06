Zemřel adoptivní syn Zsa Zsy Gaborové, havaroval v den smrti matky

Princ Oliver von Anhalt byl po nehodě týden v kómatu a zraněním nakonec podlehl. Milionář a prominent byl známý hlavně v bohatých kruzích Los Angeles. Původně se jmenoval Oliver Bendig. Šlechtický titul získal po adopci princem Frederikem von Anhalt (73), který byl devátým manželem Zsa Zsy Gaborové. Oliver a nejméně dalších devět mužů, které von Anhalt také adoptoval, za šlechtický titul zaplatili.

„Když vám někdo nabídne dva miliony dolarů, také byste to udělali,“ objasnil princ Frederic von Anhalt v jednom z rozhovorů.

I sám Frederic, předtím známý jako Hans Georg Robert Lichtenberg, za svůj titul zaplatil a získal ho, když ho jako dospělého adoptovala německá princezna Marie-Auguste von Anhalt.

Podle německého magazínu Bunte se princ Frederic von Anhalt po smrti Olivera stal dědicem jmění svého adoptivního syna, s čímž ale nesouhlasí jeho biologičtí rodiče a chtějí se soudit.

Zsa Zsa Gaborová zemřela 18. prosince ve věku 99 let. Podle úmrtního listu jí selhalo srdce poté, co upadla do kómatu. Dlouhá léta měla zdravotní potíže a před pěti lety kvůli infekci přišla o nohu.

VIDEO: Zemřela herečka a celebrita Zsa Zsa Gaborová, v únoru by jí bylo sto let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za německého prince Frederika von Anhalt se provdala v roce 1986. Ten s ní vydržel nejdéle a zůstal s ní, i když měla herečka finanční potíže. Zsa Zsa Gaborová měla jedinou vlastní dceru Francesku Hiltonovou; jejím otcem byl hereččin druhý manžel, zakladatel hotelového impéria Conrad Hilton. Francesca zemřela v lednu 2015 ve věku 67 let (více zde).