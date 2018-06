Princ Harry z Antarktidy: Bratr žárlí, že jsem daleko od křičícího dítěte

"Myslím, že můj bratr trochu žárlí, protože se mi podařilo zmizet od křičícího dítěte," smál se Harry.

Sám považuje všechny, kdo se akce Walking With The Wounded (Jdeme se zraněnými) účastní, za výjimečné osobnosti a je hrdý na to, že může mezi nimi být.

Do Antarktidy vyrazil spolu s několika veterány a veteránkami britské armády, kteří přišli o některou z končetin ve válce v Afghánistánu.

"Vím, že je to trochu šílené, ale mám čtyři končetiny a jsem zcela v pořádku, no téměř v pořádku," řekl Harry a ukazoval si na hlavu.

Stejně jako ostatní účastníci bude Harry muset ujít denně 15 až 20 kilometrů v teplotách klesajících až k 45 stupňům pod nulou. K pólu by měli dojít v polovině prosince.

Jeho tým bude soutěžit s týmy z USA a z Britského Společenství. Tato charitativní akce by měla vynést peníze zraněným vojákům, které jim pomohou začít novou kariéru mimo armádu.

Takhle se na výpravu princ Harry připravoval: