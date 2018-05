První oficiální akcí novomanželů Harryho a Meghan byla Charlesova oslava

Princi Charlesovi bude sice 70 let až 14. listopadu, zahradní party se však konala už v úterý. Podle britského tisku ovšem Charles narozeniny v příslušný den ještě oslaví v kruhu přátel a rodiny.

Princ Harry to ve svém proslovu, v němž vzdal svému otci a jeho práci hold, vtipně okomentoval, že je to „velmi královské“. Královna Alžběta II. (92) totiž také slaví narozeniny dvakrát. Má je v dubnu, ale kvůli příjemnějšímu počasí oficiální oslavy tradičně probíhají až v červnu.

Proslov prince Harryho v jednu chvíli narušila dotěrná včela, kvůli které musel řeč v zahradě Buckinghamského paláce přerušit. Situaci zachránil pohotovým rýmováním „Sorry, that bee really got me!“, což v překladu znamená „Promiňte, ta včela mě vážně dostala“. Dotěrná včela pobavila vévodkyni Meghan i Charlesovu manželku Camillu. Obě dámy se vesele usmívaly.

Nová vévodkyně ze Sussexu Meghan oblékla na svou první oficiální akci v roli členky královské rodiny růžové šaty značky Goat a doplnila je kloboukem od Philipa Treacyho.

Kate si počkala

Vévodkyně Kate si na první oficiální akci v roli členky královské rodiny počkala skoro měsíc. Svatbu s princem Williamem měli 29. dubna 2011 a až po návratu z líbánek na Seychelách se na konci května setkala v Buckinghamském paláci s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou a jeho manželkou Michelle.

Manželka prince Williama se tenkrát ukázala v jednoduchých šatech v přepočtu za necelých pět tisíc korun. Po vystoupení Kate s první dámou USA šaty v barvě velbloudí srsti od Davida Reisse téměř hned zmizely z pultů obchodů. Dvacet kusů se prodalo jen dvě minuty po zveřejnění fotografií. Nápor na web byl tak veliký, že internetové stránky obchodu zkolabovaly.

