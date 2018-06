Nikdo z nás nechce být králem, říká britský princ Harry

„Je někdo v královské rodině, kdo by chtěl být králem nebo královnou? Nemyslím si,“ řekl princ Harry americkému magazínu Newsweek s tím, že členové královské rodiny však udělají vše pro blaho lidu.

Princ zavzpomínal i na pohřeb matky, princezny Diany, která zemřela při autonehodě v Paříži před 20 lety. Harrymu tenkrát bylo 12 let a s bratrem Williamem a otcem Charlesem šli v průvodu za rakví ulicemi Londýna.

„Moje matka právě zemřela a já musel jít dlouhou cestu za její rakví sledovaný tisícovkami lidí a dalšími miliony, kteří se na to dívali v televizi. Myslím, že za žádných okolností by to po dítěti neměl nikdo vyžadovat. Nemyslím si, že dnes by se to stalo,“ řekl.

Díky matce prý s bratrem Williamem poznali i „normální“ život a žijí téměř obyčejně.

„Sám nakupuji. Někdy mám strach, že mě někdo vyfotí telefonem. Ale jsem odhodlaný mít relativně normální život, a pokud se poštěstí a budu mít děti, budou ho mít také. I kdybych byl králem, chodil bych sám nakupovat,“ říká.

Princ Harry se také pochlubil, že se snaží podílet na modernizaci britské monarchie, ale že nechce zničit kouzlo této instituce.