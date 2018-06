Princ Harry se už chce oženit

Mluvčí Harryho otce prince Charlese zatím vztah nepotvrdil. List News of the World naopak uvedl, že strýček už své výroky odvolal.

Rodina Davyových prý není to, co by si královská rodina představovala jako to pravé: Chelsyin otec Charles nashromáždil majetek v Zimbabwe organizováním loveckých safari. Majetní Američané, Britové a Němci tam jezdí střílet lvy, leopardy, žirafy i slony, napsal list.

Zatímco zimbabwský prezident Robert Mugabe vyhnal v minulých letech ze statků tisíce vlastníků britského původu, Davy má bezvadné a dokonce obchodní vztahy s Mugabeho režimem. Mail on Sunday už dříve napsal, že vztah obou mladých lidí

trvá už osm měsíců. Harry prý svou milou tajně navštěvoval v Jihoafrické republice během svého několikaměsíčního pobytu v Lesothu, kde pomáhal nemocným s virem HIV.