Princ Harry se prý chce ženit, jeho vyvolenou je blondýnka Cressida

Přestože palác nic oficiálně nepotvrdil, podle listu The Telegraph je to mezi princem a blonďatou kráskou vážné.

"Cressida si vezme Harryho. Harry pořád mluví o manželství a dětech a ona si na tu myšlenku už zvykla," řekl deníku jeden jejich přítel.

Bonasová předtím často prohlašovala, že se cítí příliš mladá na to, aby se usadila. Podle známých ale změnila názor.

Sázkové kanceláře už vypsaly kurzy na termín zásnub a svatby. Oznámení zásnub by podle nich mělo být ještě do konce letošního roku a pár by se měl vzít v roce 2015.

Princ se po boku vystudované tanečnice od svého návratu z Afghánistánu ukazuje stále častěji, i když většinou se skupinou přátel. Byli spolu na koncertě Jamese Blunta, v divadle a také na safari v Africe. Blondýnka je navíc dobrou kamarádkou Harryho sestřenice, princezny Eugenie.