Princ Harry se na trůně objevil opilý a polonahý

Tak nějak by to skutečně mohlo vypadat, ale snímek je pouze povedenou montáží. Podle britského Times UK se příběh uvnitř magazínu snaží vykreslit, jaký skutečně mladší bratr prince Williama je. Radar slibuje při četní "zasvěcenou zprávu z bouřlivého života anglického dvaadvacetiletého přitažlivého prince".

Někteří skutečně Harryho jako atraktivní osobu vnímají. On sám ale tvrdí, že kvůli svým zrzavým vlasům a porostu na těle musí navštěvovat psychologa. O svém soukromém utrpení, které ho od puberty stíhá, se svěřil čtrnáctileté Maxine Broadfootové. Ta získala ocenění Princezny Diany na jejím memoriálu na počátku července.

"Harry přišel k našemu stolu a zeptal se, na co Dianino ocenění využiju. Řekla jsem mu, že je to na terapii vrstevníků a pomoc dětem, které byly šikanovány. Tak se mě zeptal, jestli může přijít a dostat taky nějakou terapii ode mě, protože on je šikanován za to, že je zrzavý. Nevěděla jsem, co na to říct, a smála jsem se," tvrdí Broadfootová.

Harry přitom nedávno v televizním rozhovoru přiznal, že mu princezna Diana odmalička říkala Ginger (Zrzek).