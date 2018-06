Princ Harry randí s blond modelkou, objímali se na sjezdovce

Paparazzi načapali páreček na sjezdovce a podle deníku The Sun se líbali i v restauraci Pot Luck Martini, kde Harryho strýc princ Andrew slavil třiapadesáté narozeniny.

"Vůbec se nemohli od sebe odlepit. Jednu chvíli byli usazeni ke stolu s Andrewem, Fergie a jejich dcerami, ale za chvíli se zase chovali jako teenageři v temném kině. Cressida měla černé mini a sedala Harrymu na koleno. On jí něžně hladil vlasy a začali se líbat. Bylo to docela vášnivé, rozhodně žádný polibek na tvář," píše The Sun.

S čtyřiadvacetiletou modelkou Bonasovou se o čtyři roky starší Harry ukazoval už loni v létě. Ona ale poměr s britským šlechticem popřela.

Společně teď pojedou do afrického Lesotha na svatbu syna miliardáře Bransona Sama. Ten je Harryho kamarád a bere si nevlastní sestru Cressidy.

Harryho nová přítelkyně vypadá jako kopie jeho předchozí známosti Chelsy Davyové. K britskému princi se ale hodí lépe. Má za sebou nóbl internátní školy, kamarádí se s princeznami Beatrice a Eugenií a její dědeček byl aristokrat.