Princ Harry poprvé přiznal duševní problémy: Skončil jsem u psychiatra

Když princi Harrymu zemřela v roce 1997 při dopravní nehodě matka, bylo mu dvanáct let. Smrt princezny Diany řešil tak, že tuto tragickou skutečnost vytěsnil. Ale později se mu to vymstilo. Začal pít, vícekrát se duševně téměř zhroutil a potlačované emoce se draly navenek agresivitou. Než stihl někomu rozbít ústa, dal se na box, přijal pomoc prince Williama a přes dva roky navštěvoval psychologa.

„Strávil jsem většinu svého života tvrzením, že jsem v pohodě... Ale byl jsem v mnoha případech blízko naprostému zhroucení. Dnes jsem už v pořádku. Jen jsem trochu nervózní. Mám trochu úzko na prsou, ale jinak jsem fajn,“ prohlásil Harry na úvod rozhovoru pro deník The Telegraph o psychických chorobách.



„Můžu bezpečně prohlásit, že ztráta matky ve dvanácti letech a uzavření svých emocí na dalších dvacet let mělo docela vážný vliv nejen na můj soukromý život, ale také na mou práci,“ přiznal dále mladší bratr následníka britského trůnu.

„Snažil jsem se s tím vyrovnat tak, že jsem strčil hlavu do písku, odmítal jsem příliš se zabývat svou maminkou, protože k čemu by to bylo... Byl jsem na pokraji toho, abych dal někomu do nosu... Můj život byl v totálním chaosu... S podporou bratra jsem vyhledal profesionální pomoc, vídal jsem více než několikrát psychologa... A také mi pomohl box,“ vyprávěl dále princ Harry.

Mladší ze synů princezny Diany a prince Charlese zrovna randí s americkou herečkou Meghan Markle, s níž tráví Velikonoce v Torontu.

