Princ Harry přišel na party za nacistu

"Je mi líto, pokud jsem tím někoho urazil nebo uvedl do rozpaků. Byl to špatně zvolený kostým a já se omlouvám," praví se v prohlášení, které vydal královský dům.

Televize BBC označila případ za "obzvlášť ostudný pro Harryho i královskou rodinu". Překonává to vše, co si Harry dosud dovolil, a hrozí to přerůst v bouři, citovala z komentáře agentura DPA.

Podle labouristického poslance Douga Hendersona, bývalého ministra obrany, se tím Harry znemožnil pro důstojnickou kariéru, kterou chtěl právě nastoupit. "Po tomto odhaleních nevěřím, že by tento mladý muž byl vhodným frekventantem elitní akademie v Sandhurstu," řekl Henderson. "Kdokoli jiný by byl v podobném případě odmítnut," dodal.

Harry je třetí v nástupnickém pořadí na britský trůn - po svém otci Charlesovi a starším bratru Williamovi. Harry měl nastoupit na důstojnickou školu v Sandhurstu už na začátku ledna, kvůli poranění kolene ale získal odklad. Kostýmního večírku v nacistické uniformě se podle médií zúčastnil minulou sobotu.

Před nedávnem se Harry dostal do titulků bulvárního tisku kvůli rvačce s fotografem, předtím zaujal mimo jiné konzumací drog. - více zde a zde.